Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев отметил, что передаст в музей несколько экспонатов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Музей, посвященный памяти и подвигам 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота, создадут в Национальном центре "Россия" во Владивостоке. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"Но по поводу 155-й [отдельной гвардейской бригады ТОФ] <…>. Конечно, в памяти, в сердцах молодых ребят должно остаться то, что их предшественники, их отцы, братья сражались самоотверженно, защищали нашу страну. Мы создадим музей памяти", - сказал вице-премьер.

Трутнев отметил, что передаст в музей несколько экспонатов. "У меня несколько экспонатов для этого музея уже лежат. Я их привезу во Владивосток. <...> У него [заместителя главнокомандующего ВМФ России генерал-майора Михаила Гудкова] был такой щит, <…> [на котором] вырезан силуэт Варяга", - пояснил он.

Замглавкома ВМФ России, экс-командир 155-й отдельной гвардейской бригады гвардии генерал-майор Михаил Гудков погиб 2 июля во время боевой работы в курском приграничье.

Гудков родился 11 января 1983 года, в 2000 году окончил школу и стал курсантом Новосибирского военного института. В Приморье прошел путь от командира воздушно-десантного взвода до командира десантно-штурмового батальона. Участник боевых действий на Северном Кавказе и в Сирии. С 24 февраля 2022 года в должности командира 155-й отдельной бригады морской пехоты принимал участие в специальной военной операции.

В марте этого года Гудков получил назначение на должность заместителя командующего Военно-морским флотом России. Президент РФ Владимир Путин сообщил ему о назначении на встрече с моряками атомной подводной лодки "Архангельск". Глава государства обозначил, что в зону ответственности Гудкова будет входить командование всей морской пехотой ВМФ и всеми ракетными и артиллерийскими береговыми войсками.

О форуме

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.