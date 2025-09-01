Первыми участниками станут представители дальневосточных регионов

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Первая в России школа национальной системы пространственных данных (НСПД) откроется во вторник на Сахалине. Как рассказал ТАСС губернатор области Валерий Лимаренко, в нулевой день работы Восточного экономического форума будет организован телемост для общения с первыми слушателями.

"Совместно с Росреестром и Московским институтом геодезии на базе Сахалинского государственного университета мы создали школу НСПД. Обучение в ней будет вестись по профессиональной образовательной программе управления развитием территорий. Первыми участниками школы станут представители дальневосточных регионов. Открытие состоится 2 сентября. Кроме того, с площадки ВЭФ будет организовано прямое подключение и общение со слушателями школы", - рассказал Лимаренко.

Он добавил, что Сахалинская область исполняет поручение премьер-министра РФ Михаила Мишустина о размещении данных пространственного развития в НСПД. При этом основой пространственного развития может стать мастер-планирование. Мастер-план - это стратегический документ, который прежде всего формирует инвестиционную привлекательность территории.

"Мастер-планы уже активно внедряются на территории Дальнего Востока. Помимо этого, президентом страны дано поручение о разработке в ближайшем времени 200 мастер-планов по всей территории Российской Федерации. Мы предлагаем размещать их в НСПД, так, как мы сделали это в Сахалинской области. Благодаря этому мы получили полную информацию, которая имеет ценность для жилищного строительства, развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, туризма. Важно, что вся информация является юридически значимой и основанной на картографических данных Росреестра", - отметил губернатор.

Область, по его словам, готова делиться опытом по разработке мастер-планов и их загрузке в НСПД с другими регионами. Именно этой цели и служит открывающаяся сегодня школа.

