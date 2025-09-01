Нулевой день ВЭФ начался с ясной и теплой погоды

Однако в течение дня может пройти небольшой дождь

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Погода утром в нулевой день Восточного экономического форума (ВЭФ) 2 сентября во Владивостоке оказалась ясной и теплой, однако во второй половине дня может пройти небольшой дождь. Об этом сообщает специализированный сайт Приморского гидрометцентра, передающий актуальные данные и прогнозы погоды на площадках проведения ВЭФ.

Согласно опубликованному прогнозу на 2 сентября, температура воздуха в течение дня будет достигать 24-26 градусов тепла. При этом в течение всего дня ожидается переменная облачность, а во второй половине возможен небольшой дождь. Как передает корреспондент ТАСС, в настоящее время во Владивостоке ясно и солнечно.

Сайт с прогнозами погоды и фактической метеоситуацией на площадках Восточного экономического форума (ВЭФ) начал работу накануне. На ресурсе размещены и будут актуализироваться прогнозы погоды для нескольких точек Владивостока, где пройдет ВЭФ, включая остров Русский, центр города, пролив Босфор Восточный и город Артем, где расположен аэропорт.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.