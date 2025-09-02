В центре Владивостока в преддверии ВЭФ открылась тематическая инсталляция ТАСС

Также объект приурочили к открытию Регионального информационного центра ТАСС, которое состоится 4 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Информационное агентство России ТАСС установило тематическую инсталляцию в Адмиральском сквере Владивостока в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). Также инсталляция приурочена к открытию Регионального информационного центра ТАСС, которое состоится 4 сентября, передает корреспондент ТАСС.

Инсталляция выполнена в фирменном цвете ТАСС и оформлена в морской тематике - с зеркальными рыбками и крабами, отсылая к городу у моря - Владивостоку. Также на ней расположен QR-код, пройдя по которому, каждый желающий сможет подписаться на новостной канал "ТАСС-Восток", где выходят новости о самых актуальных событиях региона.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. В форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.