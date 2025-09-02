Туша мамонтенка Яны является одной из лучших в мире по сохранности

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Павильон Якутии представит на выставке "Улица Дальнего Востока", открытие которой пройдет в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), туши найденных на территории республики мамонтенка Яны и пещерных львят Бориса и Спарты, передает корреспондент ТАСС. Туши помещены внутрь специальной криокамеры.

"Восточный экономический форум во Владивостоке пройдет в юбилейный десятый раз. И мы задумались: как же Якутия в этом году удивит своим павильоном? Поступило предложение повезти туда мамонтенка Яну, который произвел фурор в мире. За первые сутки публикации о презентации Яны собрали около 19 млн просмотров", - сообщил ТАСС ректор Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Анатолий Николаев.

Тушу мамонтенка обнаружили в июне 2024 года на термокарстовом провале Батагайка. 27 марта в Северо-Восточном федеральном университете (Якутия) прошел международный научный семинар, в ходе которого ученые провели вскрытие туши мамонтенка. В данный момент Яна, предположительно, самая древняя по возрасту находка среди шести ранее обнаруженных в мире детенышей мамонта без учета фрагментированных останков. Ученые подчеркивают, что мамонтенок Яна по своей сохранности — одна из лучших в мире.

Отлично сохранившиеся особи пещерных львят из Абыйского района были обнаружены в 2019 году, они стали тогда научной сенсацией мирового уровня.

Х Восточный экономический форум пройдет в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер.