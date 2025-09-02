Программа "Что? Где? Когда?" 4 сентября отметит 50 лет в эфире

Телепередача и ее создатели 13 раз становились лауреатами премии "ТЭФИ"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Первый выпуск программы "Что? Где? Когда?" вышел в эфир почти 50 лет назад - 4 сентября 1975 года. О том, какими были первые призы для победителей игры, почему зрители долгое время не знали имя ее ведущего и как в целом изменилась игра за эти годы - в предъюбилейном материале ТАСС, подготовленном по информации от пресс-службы Первого канала.

В первом выпуске программы "Что? Где? Когда?" приняли участие две семьи москвичей - Ивановы и Кузнецовы. Съемки проходили у них дома, каждая семья ответила на 11 вопросов, а в эфире это соединили. Первые вопросы для "Что? Где? Когда?" сочиняли редакторы и 11-летний Борис Крюк: "Я написал шахматную задачку. Мой вопрос был первым, на который указала стрелка волчка. Я был первым телезрителем, выигравшим у знатоков".

Имя ведущего программы долгое время держалось в тайне, его называли "инкогнито из Останкино". Чей голос звучит за кадром, зрители узнали только спустя пять лет после старта программы, когда в финале игры прозвучали слова: "Вел передачу Владимир Ворошилов".

"Для меня самое главное - не точные знания, а логика мышления, азарт, иными словами - интеллектуальное вдохновение игроков и те интеллектуальные шаги, которые они предпринимают. На самом деле, никому не интересно, какие исторические факты или законы природы несет со своих страниц "Что? Где? Когда?". Для этого можно просто открыть энциклопедию и почитать. И действительно, в отдельно взятых случаях я могу позволить себе "вытащить" игроков, если они этого заслуживают, или даже придуриться, что написан именно тот ответ, который они сказали", - отмечал сам Ворошилов, который также являлся и создателем программы.

Интересные факты

Первый волчок со всадником внутри от московского завода "Красный пролетарий" Ворошилов купил сам. "Как-то зашел в Дом игрушки, чтобы купить что-нибудь в подарок моему приятелю трех лет от роду. Увидел волчок с прыгающей лошадкой и купил сразу два, второй - себе. Играл, не выходя из дома, дней десять", - привели его слова в пресс-службе Первого канала.

На заводе было конструкторское бюро, в котором волчок немного усовершенствовали для игры: вмонтировали стрелку, сделали балансировку, укрепили основание, чтобы он не опрокидывался. Несколько волчков на "Красном пролетарии" переделали почти бесплатно - за приглашение на игру.

В 2001 году в игре появился "13 сектор": любой телезритель в день игры может онлайн отправить вопрос знатокам. 22 декабря 2024 года был установлен рекорд - телезрители прислали в "13 сектор" 368 191 вопрос.

До зимы 1991 в "Что? Где? Когда?" не играли на деньги - первыми призами для победителей были книги. Получить книгу мог как телезритель, так и знаток: все зависело от того, какая команда одерживала победу в раунде. Книги, выигранные знатоками, оставались на игровом столе, а телезрителям запечатывали бандероли.

Позже клуб стал называться интеллектуальным казино. Девизом передачи тогда стала фраза: "Интеллектуальное казино - единственное место, где каждый может заработать деньги своим собственным умом". С 2001 знатоки перестали играть на деньги, теперь их выигрывают только телезрители. Появились новые призы для знатоков - "Бриллиантовая сова", "Хрустальный атом", приз за самый яркий ответ года и командные призы - "Хрустальное гнездо" и "Золотая минута".

После смерти Владимира Ворошилова его кресло занял Борис Крюк. Его имя тоже скрывали, а голос обрабатывали на компьютере. Крюк давно раскрыл карты, но до сих пор знатоки обращаются к нему так: "Господин ведущий".

Как поменялась игра за 50 лет

Игра идет до шести очков. Основное правило "Что? Где? Когда?" не менялось с 1980-х годов, когда и было придумано. Волчок, гонг и шесть игроков за игровым столом также остаются неизменными. Но другие правила меняются постоянно. Как и составы команд, и игроки, и призы.

Съемки "Что? Где? Когда?" первоначально проходили в баре телецентра "Останкино", на улице Герцена, затем состоялась серия трансляций из Болгарии и программа переехала в Центр международной торговли. С 1990 года игры выходят в эфир из "Охотничьего домика" в Нескучном саду.

До конца 1995 года в клубе действовало правило, согласно которому команда, потерпевшая хотя бы одно поражение, "навсегда" лишалась права выступления в клубе. Но в начале 1990-х было введено новое правило: игрок, получавший "Хрустальную сову" по итогам серии игр, получал также красный пиджак "бессмертного" члена клуба и оставался в клубе даже в случае поражения своей команды.

Программа "Что? Где? Когда?" и ее создатели 13 раз становились лауреатами премии "ТЭФИ". Девять статуэток в период с 1997 по 2025 годы программа получила в разных номинациях: "Развлекательная программа", "Телевизионная игра. Интеллектуальное состязание", "Телеигра/ телевикторина", а в 2023 году стала первым победителем в новой номинации "Легендарные телевизионные программы".