ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Фотовыставка, посвященная увековечению Курильской десантной операции, последнего крупного сражения Второй мировой войны, начала работу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Гости форума могут ознакомиться с ней на "Улице Дальнего Востока", которая официально откроется 3 сентября, передает корреспондент ТАСС.

Благоустроенная парковая зона кампуса Дальневосточного федерального университета включает в себя лесной массив приморской тайги, здесь расположены пруды с дикими утками и живописный водопад. Главной достопримечательностью парка служит Университетская набережная протяженностью 1 200 метров вдоль бухты Аякс, на которой размещены павильоны всех регионов ДФО - выставка "Улица Дальнего Востока".

В экспозиции "Война и мир на Северных Курилах" представлены фотографии, где на фоне природы запечатлены мемориальные объекты. В частности, среди работ есть виды памятника, посвященного Великой Отечественной войне, на острове Парамушир, фото военной техники, оставшейся на острове после боев.

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ и властям Сахалинской области представить предложения об увековечении памяти о Курильской десантной операции 1945 года. Взятие острова Шумшу - первое и решающее событие в ходе всей Курильской операции, начавшееся 17 августа 1945 года. Япония согласилась принять условия капитуляции во Второй мировой войне еще 15 августа, но приказ об этом до японских частей доведен не был, поэтому они продолжали оказывать сопротивление. 15 августа советское командование решило высадить десант на остров Шумшу. Операция заняла пять дней и 23 августа завершилась успехом для СССР.

Высадка десанта на остров Шумшу стала наиболее сложным моментом Курильской операции. Остров был превращен японцами в укрепрайон с гарнизоном в 8,5 тыс. человек, 60 танками, сотнями орудий артиллерии. Противник соорудил около 60 бетонных дотов и дзотов, свыше 300 закрытых пулеметных точек, соединенных подземными ходами. Рядом располагался 13-тысячный вражеский гарнизон острова Парамушир. Состав советского десанта был чуть более 8 тыс. человек с легким вооружением - 218 орудий и минометов. На штурм острова они шли без танков и артиллерии.

