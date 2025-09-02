Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что сервис в пилотном режиме уже функционирует на базе НИКИО им. Л. И. Свержевского, ДКЦ №1 и КДЦ №4

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Систему на основе искусственного интеллекта (ИИ), способную диагностировать заболевания уха и гортани, разработали в Москве. Об этом в своем канале в Мах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии им. Л. И. Свержевского разработали систему, которая анализирует эндоскопические снимки и выявляет визуальные признаки нормы или патологии", - написал Собянин.

По его словам, инструмент может распознать формы наружного и острого среднего отита, хронический средний отит и новообразования гортани. После анализа система дает предварительный дигноз, окончательное решение всегда остается за специалистом.

Мэр добавил, что в настоящее время сервис в пилотном режиме уже функционирует на базе НИКИО им. Л. И. Свержевского, ДКЦ №1 и КДЦ №4. Планируется продолжить совершенствовать систему и повышать точность результатов, а также приступить к обучению ИИ для диагностики заболеваний полости носа.

"Автоматизация диагностических процессов позволит повышать эффективность маршрутизации пациентов, а полученные данные будут использоваться для повышения квалификации специалистов", - заключил Собянин.