В Ставрополе открыли центр практической подготовки инженерных кадров

СТАВРОПОЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие Центра практической подготовки инженерных кадров прошло в Ставрополе. Аудитории и места для практики студентов созданы на территории одного из крупных предприятий, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета.

"Северо-Кавказский федеральный университет и одно из крупнейших предприятий Ставрополя торжественно открыли совместное образовательное пространство "Центр инженерной подготовки". На территории предприятия-партнера оборудованы аудитории для лекционных, лабораторных и практических занятий, преподавательская, актовый зал для проведения мастер-классов и профориентационных мероприятий. В производственных отделах завода оборудованы рабочие места для студентов", - пояснил собеседник.

Центр позволит проводить подготовку по направлениям "Инфокоммуникационные технологии и системы связи", "Электроника и наноэлектроника", "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств" и так далее.

"Новая образовательная площадка ориентирована на подготовку инженерных кадров новой формации, владеющих цифровыми компетенциями, способных обеспечивать технологическое лидерство и внедрение в работу передовых технологий. Обучение будет вестись на новейшем оборудовании, что позволит максимально сократить дистанцию между теорией и практической подготовкой будущих специалистов", - цитирует пресс-служба и. о. ректора СКФУ Татьяну Шебзухову.

Кадровый состав кафедры укомплектован 8 преподавателями, в том числе, и сотрудниками предприятия. Ранее о создании центра сообщил в Telegram-канале глава Ставрополья Владимир Владимиров, он отметил, что первый набор на обучение составит около 50 человек.