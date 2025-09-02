Китай и без того находится в очень динамичном росте по притоку граждан из РФ, отметил вице-президент ассоциации Артур Мурадян

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Введение безвизового режима для россиян в Китае позволит дополнительно нарастить турпоток в страну из РФ на 30-40%, сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Данная мера повлияет более существенно, чем мы даже можем ожидать. Связано это с тем, что Китай и без того находится в очень динамичном росте по притоку российских граждан с туристическими и деловыми целями. <...> На 30-40% это может привести к росту туристического потока", - сказал он.

Эксперт отметил, что визовый фактор во многом оставался сдерживающим для роста турпотока в Китай из России.

"На Хайнань был доступен безвиз, но именно поездки на материковый Китай во многом сдерживали визовые формальности, особенно для жителей регионов, удаленных от визовых центров. Теперь же можно сказать о том, что поездка туда становится такой же доступной, как в Турцию и на Ближний Восток", - резюмировал вице-президент АТОР.

Ранее официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что китайские власти с 15 сентября введут безвизовый режим в отношении граждан России с обычным загранпаспортом сроком до 30 суток.