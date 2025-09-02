Губернатор Александр Моор уточнил, что на сайте проекта можно найти всю необходимую информацию, которая поможет в борьбе с киберпреступностью

ТЮМЕНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Власти Тюменской области запустили проект "Стопмошенники72.рф", призванный сформировать у населения правильную модель поведения при встрече с кибермошенниками. За первые 6 месяцев 2025 года аферисты украли у жителей Тюмени более 1,6 млрд рублей, написал губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

"Одна из наиболее актуальных проблем всей страны, в том числе и нашего региона - кибермошенничество. <...> Только за первые шесть месяцев 2025 года тюменцы потеряли из-за их действий более 1,6 миллиарда рублей. <...> Чтобы защитить жителей, запускаем проект "Стопмошенники72.рф", - написал он.

Моор уточнил, что на сайте проекта можно найти всю необходимую информацию, которая поможет в борьбе с киберпреступностью: инструкции по поведению при встрече с мошенниками, реальные истории, а также практические советы по избежанию встреч с аферистами. Проект создан совместно с областной прокуратурой, УМВД и отделением Банка России.