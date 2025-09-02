В Подмосковье более 900 тыс. детей прошли профосмотры с начала года

Осмотры позволяют уточнить группу здоровья ребенка, а также своевременно выявить различные заболевания и риски их развития

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Профилактические осмотры с начала текущего года прошли свыше 900 тыс. детей, проживающих в Московской области. Наибольшее количество медицинских осмотров было совершено в образовательных учреждениях, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Профосмотры проводятся регулярно и позволяют контролировать состояние здоровья ребенка и его развитие. Важно, что они проводятся не только в поликлиниках, но и в образовательных учреждениях - бригады врачей выезжают в детские сады и школы. Это особенно удобно для работающих родителей. С начала года профосмотры в Подмосковье прошли 916 тыс. детей, из них 613 тыс. - в образовательных учреждениях", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что осмотры позволяют уточнить группу здоровья ребенка, а также своевременно выявить различные заболевания и риски их развития.

В министерстве добавили, что данные о пройденном профосмотре отображаются в личном кабинете на региональном портале госуслуг "Здоровье" в течение 45 дней.