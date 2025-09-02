Кабмин определил еще 13 городов, где будут снижены выбросы в атмосферу

Речь идет о Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Кургане, Ангарске, Зиме, Иркутске, Свирске, Черемхове, Петровске-Забайкальском, Астрахани, Барнауле, Махачкале и Кызыле

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ расширило перечень городов, в которых будут реализовываться комплексные планы по снижению выбросов в атмосферу. Соответствующее распоряжение подписано, сообщается на сайте кабмина.

"Комплексные планы по снижению выбросов в атмосферу утверждены еще для 13 городов - участников федерального проекта "Чистый воздух". Распоряжение правительства об утверждении таких планов подписано. Речь идет о Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Кургане, Ангарске, Зиме, Иркутске, Свирске, Черемхове, Петровске-Забайкальском, Астрахани, Барнауле, Махачкале и Кызыле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что комплексные планы по снижению выбросов включают в себя модернизацию промышленных предприятий, перевод частных жилых домов с дровяного и угольного отопления на газовое или электрическое, модернизацию ТЭЦ и котельных (с закрытием неэффективных объектов энергогенерации), закупку экологичных моделей общественного транспорта, а также ремонт трамвайных путей и троллейбусных сетей. Такие меры позволят минимизировать объем вредных выбросов в атмосферу и улучшить экологическую ситуацию.

"Мероприятия планов будут реализованы за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. На сегодняшний день комплексные планы по снижению выбросов утверждены для 16 российских городов", - уточнили в кабмине.

С 2025 года федеральный проект "Чистый воздух" включен в состав национального проекта "Экологическое благополучие".