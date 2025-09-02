Учатся свыше 20 тыс. человек, указал вице-премьер

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Количество студентов из России, которые обучаются в Китае, увеличилось на 20% с 2024 года. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в интервью ТАСС в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.

"Мы видим большой скачок по сравнению с прошлым годом. Количество российских студентов, которые решили получить образование в Китае, стало больше на 20%. Сейчас их свыше 20 тыс. человек. Я думаю, что эта цифра будет соответственно увеличиваться", - сказал он.

Вице-премьер отметил стремительный рост интереса к совместному образованию у обеих стран. Он также рассказал, что среди китайцев традиционно ценится российское образование.

"Мы видим, что более 50 тыс. китайских студентов обучаются в России. Эта цифра продолжает расти", - подчеркнул Чернышенко.

В аппарате вице-премьера добавили, что Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина открыл кабинеты в семи китайских университетах. В стране также работает Центр тестирования по русскому языку как иностранному.