В России стартовал дополнительный период ОГЭ

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Дополнительный период ОГЭ 2025 года начался 2 сентября. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

"Дополнительный период ОГЭ 2025 года начинается 2 сентября. Сдать экзамены в дополнительные сроки смогут те выпускники, которые не прошли государственную итоговую аттестацию в основной период и не получили аттестат", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что участие в дополнительном периоде ОГЭ зарегистрировано почти 122 тыс. человек. Экзамены пройдут в 84 регионах России и 8 зарубежных странах. В ходе дополнительного периода ОГЭ будет задействовано 3 264 пункта проведения экзаменов, более 74 тыс. организаторов, свыше 6,7 тыс. наблюдателей.

По информации Рособрнадзора, 2 сентября пройдет ОГЭ по математике, 5 сентября - по русскому языку, 9 сентября - по биологии, географии, истории и физике, 12 сентября - по иностранным языкам, информатике, литературе, обществознанию и химии. С 17 по 23 сентября в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

Больше всего участников в дополнительный период зарегистрировано на сдачу ОГЭ по обязательным предметам, русскому языку и математике, а также географии, обществознанию, информатике и биологии, уточнили в ведомстве.