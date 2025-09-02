Медтехника предназначена для 33 медицинских организаций

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Более 1,3 млрд рублей направили в Московской области на закупку новых аппаратов для проведения ультразвуковой диагностики. Благодаря этому в медицинские учреждения региона в текущем году поступило свыше 100 единиц медтехники, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Аппараты УЗИ обладают широким спектром применения - кардиология, гинекология, эндокринология и другие направления медицины. Ультразвуковая диагностика позволяет выявить на ранней стадии различные отклонения. С начала года мы поставили в больницы и поликлиники региона 107 аппаратов УЗИ, до конца года поступят еще 14. На их закупку было направлено более 1,3 млрд рублей", - привели в тексте слова зампреда правительства - министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что медтехника предназначена для 33 медицинских организаций, в том числе Видновской, Воскресенской, Одинцовской больниц, Подольского роддома, Московского областного центра охраны материнства и детства.

В министерстве подчеркнули, что оборудование закупается в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь" и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.