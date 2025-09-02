ТАСС и Xinhua открыли в Пекине фотовыставку к 80-летию Победы

В экспозицию вошло по 25 фотографий от каждого из информационных агентств

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Агентства ТАСС и Xinhua открыли в Пекине совместную фотовыставку "Подвиг их бессмертен, память о них вечна", посвященную 80-й годовщине Победы в Великой отечественной войне и Победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам. Экспозиция размещена в новом здании агентства Синьхуа - Национальном центре финансовой информации.

"В год 80-летия Великой Победы над нацизмом и японским милитаризмом наша совместная выставка, созданная ТАСС и Xinhua, возрождает память о героическом прошлом, связывая его с нашей общей ответственностью за будущее. Для России и Китая эта дата - не просто исторический ориентир, а символ единства, стойкости и борьбы за свободу, за право наших народов жить в мире и достоинстве. В военные годы корреспонденты ТАСС и Xinhua шли бок о бок с солдатами по дорогам войны, запечатлевая их подвиги. Эти фотографии - свидетельство того, какой ценой была завоевана Победа, и напоминание о нашем долге беречь мир", - сказал на церемонии открытия генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

По его словам, эта выставка - это не только поклон героям прошлого, но и послание молодежи. "Мы показываем, что ценности, за которые сражались наши предки, остаются маяком для настоящего и будущего", - отметил он.

"А те, кто скептически относятся к итогам саммита ШОС, пусть посмотрят эту выставку и поймут, почему именно Россия и Китай имеют полное право определять дальнейшее мироустройство на всей планете", - сказал гендиректор ТАСС.

"Оглядываясь на события 80-летней давности, можно сказать, что Китай и Советский Союз, которые были главными полями сражений в Азии и Европе во время Второй мировой войны, соответственно, понесли наибольшие национальные потери в борьбе с японским милитаризмом и фашизмом, внесли значительный вклад в победу во Второй мировой войне", - сказал генеральный директор агентства Xinhua Фу Хуа.

По его словам, представленные на выставке фотографии являются маяком для двух стран и отражают их общую твердую решимость защищать мир.

"Память и правда истории не поблекнут с течением времени. Глядя в будущее, Информационное агентство Xinhua готово сотрудничать с ТАСС, чтобы продолжать поддерживать дружеские отношения, углублять обмены и сотрудничество, совместно продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, распространять голос справедливости, голос мира и голос народа, рассказывать историю Второй мировой войны", - заявил он.

Содержание выставки

Фотографии из архива ТАСС рассказывают о самых важных моментах в годы Великой Отечественной войны - прорыв блокады Ленинграда, освобождение Сталинграда и Одессы, а также китайского Харбина и Порт-Артура. Центром экспозиции стали знаменитая фотография Макса Альперта "Комбат", на которой изображен поднимающий солдат в атаку младший политрук Алексей Еременко, погибший буквально через минуту, и "Знамя Победы над Рейхстагом" военного фотографа ТАСС Евгения Халдея. Представлено также фото с подписания акта капитуляции Японии на борту линкора "Миссури"

Кадры Xinhua повествуют о Великой победе при Пинсингуане и легендарной "Битве ста полков", боях за освобождение Ухани, Шанхая, провинций Хубэй, Хэбэй, Шаньдун, Ляонин, Юньнань и у Великой Китайской стены.

В экспозицию вошло по 25 фотографий от каждого из информационных агентств. Выставка стала продолжением той, которая была проведена в КВЦ "Экспофорум" на полях Петербургского международного экономического форума в июне 2025 года.

После вторжения японских милитаристов в Китай Советский Союз одним из первых пришел на помощь китайскому народу. Китаю был предоставлен кредит в размере $250 млн, что позволило в кратчайшие сроки поставить самые совершенные на тот период вооружения и технику. Особую роль в этой помощи сыграли советские летчики-добровольцы, которые одерживали блестящие победы в боях с японскими ВВС. В боевых действиях на территории Китая в 1937-1940 гг. принимало участие свыше 5 тыс. советских граждан.

Решающую роль в освобождении северо-восточного Китая в августе - сентябре 1945 года сыграла Маньчжурская стратегическая наступательная операция, которая кардинальным образом изменила ситуацию на Дальнем Востоке и сделала неизбежной капитуляцию милитаристской Японии.