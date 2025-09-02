Лидер Pussy Riot Алехина не признает вину в распространении фейков о ВС РФ

Как рассказал ТАСС один из участников процесса, остальные четверо участниц группы также считают себя невиновными

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Соосновательница и одна из лидеров группы Pussy Riot Мария Алехина не признает вину в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Леонид Соловьев.

"Моя подзащитная Мария Алехина не признает вину и считает обвинение незаконным и необоснованным",- сказал он. Как рассказал ТАСС один из участников процесса, остальные четверо участниц группы также считают себя невиновными.

Все пятеро девушек заочно обвиняются по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ). Уголовное дело рассматривает Басманный районный суд Москвы.

По версии следствия, Мария Алехина, Ольга Борисова, Диана Буркот и Тасо Плетнер в декабре 2022 года опубликовали в одном из видеохостингов клип на песню и текстовый комментарий, содержащие заведомо ложную информацию "об использовании Вооруженных сил РФ для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции". Эти материалы они также разместили на других интернет-ресурсах. Кроме того, Алехина, Плетнер и Алина Петрова в апреле 2024 года в ходе протестной акции в музее в Мюнхене выкрикивали лозунги, содержащие заведомо недостоверные сведения об уничтожении российскими военными гражданской инфраструктуры в Мариуполе.

Обвиняемые объявлены в международный розыск, в отношении них судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.