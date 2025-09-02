Речь идет о создании МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинским университетом Российско-китайского института фундаментальных исследований

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российско-китайский институт фундаментальных исследований, договор о создании которого подписан во вторник в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР, станет платформой эффективного научного взаимодействия двух стран, сообщили ТАСС в МГУ им. М. В. Ломоносова.

Делегации России и Китая подписали во вторник 22 документа о сотрудничестве в рамках официального визита Путина в КНР. Полный список приводится Кремлем. Среди них - договор о создании Российско-китайского института фундаментальных исследований между МГУ им. М. В. Ломоносова и Пекинским университетом. В документе отражены цели и задачи, организационная структура и режим функционирования организации, уточнили ТАСС в МГУ.

"Проект призван служить развитию научной и образовательной инфраструктуры наших университетов, позволит выработать передовые стандарты проведения научно-исследовательских работ, внедрить новые технологии, подготовить специалистов высшей квалификации. Уверен, институт станет эффективной платформой российско-китайского научного взаимодействия высшего уровня", - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Глава МГУ напомнил, что 5 лет назад МГУ и Пекинский университет создали Российско-китайский математический центр, модель работы которого станет основой нового института. При этом в 2025 году исполняется 10 лет решению Владимира Путина и Си Цзиньпина о создании совместного университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне, который сегодня стал "одним из наиболее динамично развивающихся вузов Азиатско-Тихоокеанского региона".

Президент Пекинского университета академик Гун Цихуан указал на стратегическую цель инициативы - "рука об руку, плечом к плечу работать над углублением сотрудничества Китая и России в науке и образовании".

"Созданный Китаем и Россией Институт фундаментальных исследований должен решать триединую задачу совместных научных исследований, реализации образовательных программ и стать площадкой взаимодействия ученых высокого уровня. Видим институт важным носителем российско-китайского сотрудничества в сфере фундаментальных наук. Мы осознаем, какая большая ответственность ложится на наши плечи в этой связи. Следующий год будет годом российско-китайского образования. Пекинский университет, конечно, будет продолжать системное сотрудничество с МГУ в науке и образовании на высоком уровне", - отметил он.