Ее протестируют в конце года в Московской и Кировской областях

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. МЧС создает единую цифровую систему для управления силами и средствами пожарно-спасательных гарнизонов. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, система будет тестироваться в конце года в Московской и Кировской областях.

"Система ускорит обработку данных в режиме реального времени, улучшит качество решений за счет аналитики и оптимизирует использование сил, средств и технических ресурсов. Руководитель тушения получит расширенную информацию по объекту пожара, что минимизирует риски для пожарных и увеличит шансы для пострадавших", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что внедрение запланировано поэтапно - в конце 2025 года система будет тестироваться в Московской и Кировской областях, в 2026 - охватит больше половины регионов, а в 2027 году будет развернута по всей стране. Ожидаемое количество пользователей достигнет 90 тыс.