Комплекс разместят недалеко от Хованского въезда, рядом с многоуровневым паркингом, в окружении живописной лесопарковой зоны

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Круглогодичный семейный спа-комплекс планируется в ближайшие годы создать на ВДНХ в Москве, сообщила пресс-служба выставочного комплекса.

"Создать в мегаполисе современную зону для отдыха и оздоровления - в планах ВДНХ на ближайшие годы. Площадка для семейного термального комплекса определена: его планируется разместить в южной части выставки, недалеко от Хованского въезда, рядом с многоуровневым паркингом, в окружении живописной лесопарковой зоны", - говорится в сообщении.

Уточняется, что к реализации этой идеи планируется привлечь инвесторов. Для создания условий термального курорта планируется использовать природные ресурсы из разных уголков России - минеральные воды, грязи и соли, лекарственные растения и эфирные масла. Ожидается, что комплекс будет ориентирован на всю семью и предложит богатый выбор вариантов полезного досуга: для детей планируется предусмотреть безопасные игровые зоны, мини-водные, а для взрослых - оздоровительные процедуры, фитнес-зоны и зоны отдыха.