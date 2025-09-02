Le Monde: младший сын Алена Делона потребовал отменить завещание актера

Ален-Фабьен утверждает, что в ноябре 2022 года, когда оно было подписано, актер уже не обладал способностью принимать осознанные решения

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Младший сын Алена Делона Ален-Фабьен намерен через суд добиться отмены последнего завещания отца, настаивая на том, что в ноябре 2022 года, когда оно было подписано, актер уже не обладал способностью принимать осознанные решения. Об этом сообщает газета Le Monde.

По ее информации, Алена-Фабьена не устроило, что в новой версии завещания все авторские права на творчество отца были переданы его сестре Аннушке, которая последние годы жила с Аленом Делоном в Швейцарии. Он настаивает на возвращении к версии завещания от 2015 года, в которой все имущество и активы распределялись между наследниками в пропорции 50% сестре и по 25% двум братьям - Энтони и Алену-Фабьену. Также младший сын хочет оспорить дарственную, которая была оформлена от имени отца на Аннушку в феврале 2023 года, когда Ален Делон лежал в больнице Женолье в Женеве.

Подать иск только сейчас, спустя больше года после смерти актера, младший сын решил потому, что смог получить данные о состоянии здоровья отца с 2019 года. Так, согласно отчету от 2019 года, Ален Делон имел проблемы с памятью, концентрацией и восприятием. Ален-Фабьен утверждает, что до смерти отца эти медицинские отчеты были недоступны, а сестра Аннушка держала их в тайне от семьи, что в прошлом уже пытался доказать старший брат Энтони, подававший на нее в суд в ноябре 2023 года. И если в прошлом младший сын, не будучи специалистом в области медицины, мог лишь на словах выражать сомнения в когнитивных способностях отца и состоянии его здоровья, то теперь он готов идти в суд с документами на руках.

"Ален-Фабьен Делон ищет истину. Обращение в суд не принесет ему дополнительных денег. Он хочет доказать, что его отцом манипулировали и что происходили неподобающие вещи", - заявила его адвокат Флоранс Ватрен. Первое заседание суда по данному делу ожидается 9 марта 2026 года.