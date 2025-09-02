В ГД предложили проверить потенциально опасные маршруты до школ

Депутаты отметили, что тысячи детей ежедневно вынуждены идти в школу по неосвещенным улицам, переходить дороги в неустановленных местах из-за отсутствия переходов или двигаться по обочинам проезжей части из-за отсутствия тротуаров

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Сардана Авксентьева, Анна Скрозникова и Сангаджи Тарбаев направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением инициировать внеплановые проверки потенциально опасных маршрутов детей до школы. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что тысячи детей ежедневно вынуждены идти в школу по неосвещенным улицам, переходить дороги в неустановленных местах из-за отсутствия переходов или двигаться по обочинам проезжей части из-за отсутствия тротуаров. По словам парламентариев, за 2024 год в России по данным ГИБДД зарегистрировано более семи тысяч ДТП с участием детей-пешеходов, а мониторинг общественной организации "Общероссийский народный фронт" признал потенциально опасными сотни школьных маршрутов по всей России.

"Просим Вас поручить Главному управлению по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России во взаимодействии с региональными властями и представителями общественности провести целевые инспекции опасных и неосвещенных школьных маршрутов на основе данных общественного мониторинга и обращений граждан, и проинформировать о результатах проведенной работы и принятых мерах", - указано в тексте письма.

Авторы запроса считают, что такой подход позволит сфокусировать ресурсы на самых проблемных маршрутах, зафиксировать нарушения и обязать ответственных лиц обеспечить необходимый уровень безопасности на школьных маршрутах.