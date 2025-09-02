Рособрнадзор объявил предостережения МГУ и еще двум вузам

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова не предоставил оператору федерального реестра сведений о дипломе о высшем образовании, выданном организацией в 2006 году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Рособрнадзор объявил предостережения и предложил принять меры по соблюдению требований трем вузам. В их числе оказался Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ), следует из сообщения, размещенного на официальном сайте ведомства.

"Рособрнадзор объявил предостережения 3 вузам <…> о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования", - говорится в сообщении.

В Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий в описании предостережения к МГУ указано, что образовательная организация не предоставила оператору федерального реестра сведений о дипломе о высшем образовании, выданном организацией в 2006 году.

"Организация, осуществляющая образовательную деятельность, выдавшая документы об образовании, должна предоставить сведения оператору информационной системы", - говорится в требованиях к вузу.

Помимо МГУ, предостережения от Рособрнадзора получили ФГБОУ ВО "Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (Национальный исследовательский университет)" и АНО ВО "Медицинский институт им. Зернова М. С.".