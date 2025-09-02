ВОЗ: меньше 10% страдающих от депрессии получают адекватное лечение

Согласно докладу организации, страны в среднем выделяют на охрану психического здоровья всего 2% своего бюджета на здравоохранение

ЖЕНЕВА, 2 сентября. /ТАСС/. Только 9% людей во всем мире, страдающих от депрессивного расстройства, получают минимально необходимое адекватное лечение. Об этом говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об актуальном состоянии психического здоровья в мире.

"По оценкам, менее одного из десяти (9%) людей с серьезным депрессивным расстройством получают минимально необходимое адекватное лечение во всем мире", - указывается в тексте. По данным ВОЗ, большинство людей с психическими расстройствами не получают квалифицированной медицинской помощи.

Эксперты организации указывают, что страны в среднем выделяют на охрану психического здоровья всего 2% своего бюджета на здравоохранение. "В странах с низким уровнем дохода на 100 тыс. населения приходится чуть более одного специалиста по охране психического здоровья любого профиля, в то время, как в странах с высоким уровнем дохода их число превышает 60", - сообщили в ВОЗ.