МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) раздали пассажирам за жаркие дни в этом году свыше 8 тонн воды. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Более 8 тонн воды бесплатно раздали сотрудники ЦППК пассажирам в сезон 2025 года, из них почти тонну - в последние выходные лета. Бесплатную воду можно было получить на вокзалах и крупных станциях в самые жаркие часы дня. Так, в субботу и воскресенье - 30 и 31 августа - сотрудники компании ждали пассажиров за брендированными стойками с 13:00 до 16:00", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что ЦППК традиционно предлагает пассажирам бесплатную питьевую воду в дни, когда столбик термометра поднимается до 27-28 градусов. "В прошлом году сотрудники компании совокупно раздали более 20 тонн. В этом году жарких летних дней было значительно меньше, но практически в каждый из них пассажиры могли получить бесплатную воду на семи столичных вокзалах и крупных станциях", - уточнили в пресс-службе.