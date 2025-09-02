Казаки Терского воинского казачьего общества проведут ход во славу Святого Апостола Варфоломея, сообщил глава города Евгений Бакулин

ПЯТИГОРСК, 2 сентября./ТАСС/. Конный крестный ход соберет сотни всадников в Железноводске. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Евгений Бакулин.

"5 сентября в Железноводске развернется поистине зрелищное событие, которое соберет под свои знамена сотни зрителей и участников. Казаки Терского воинского казачьего общества проведут грандиозный конный крестный ход во славу Святого Апостола Варфоломея", - написал Бакулин.

По его ловам, на озере Каррас соберутся около сотни всадников. Оттуда начнется уникальное шествие, которое обещает стать настоящим праздником для всех, кто ценит традиции, веру и красоту казачьей культуры.

"Зрителей ждет не просто торжественное шествие, а настоящее погружение в атмосферу духовного единения и ярких казачьих представлений. Путь крестного хода начнется из поселка Иноземцево, завершится в Георгиевске и займет три дня. Это будет не просто конный переход, а настоящее паломничество, наполненное глубокой верой, молитвами и непоколебимым казачьим духом. Каждый день этого пути станет свидетельством преданности казаков своим святыням и традициям", - добавил Бакулин.