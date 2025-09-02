ВГА: в харьковской полиции дефицит работников превысил 30%

Нехватка кадров привела к чрезвычайному росту преступности в прифронтовых территориях региона, сообщил замглавы военно-гражданской администрации области по обороне и безопасности Евгений Лисняк

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Дефицит кадров в подконтрольном Киеву Главном управлении Национальной полиции Харьковской области составляет более 30% или 2,5 тыс. из 9 тыс. сотрудников. Нехватка кадров привела к чрезвычайному росту преступности в прифронтовых территориях региона, сообщил на брифинге замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

"Кадровая обстановка в Главном управлении Национальной полиции (ГУНП) по Харьковской области характеризуется критическим уровнем некомплекта личного состава. При штатной численности в 9 тыс. сотрудников фактическая укомплектованность не превышает 6,5 тыс. человек, что составляет дефицит более чем в 2,5 тыс. единиц - свыше 30%", - сказал Лисняк.

Он добавил, что аналогичная ситуация наблюдается в межрегиональных подразделениях МВД, дислоцированных в области: из предусмотренных штатом 3 тыс. сотрудников службу проходят лишь 2 тыс., что также свидетельствует о 30% дефиците.

"В настоящее время острая нехватка кадров негативно сказывается на оперативной обстановке, особенно в прифронтовых районах - населенные пункты, прилегающие к городам Волчанск и Купянск, часть Дергачевской территориальной общины. В данных районах наблюдается значительный рост преступности, включая мародерство и насилие, масштабы которого приобретают чрезвычайный характер", - отметил замглавы ВГА.

Лисняк пояснил, что дополнительным фактором, осложняющим выполнение оперативных задач в харьковской полиции, в частности несения патрульной службы, является нехватка мужчин: порядка 40% личного состава - женщины. К основным причинам сложившейся ситуации, по его словам, можно отнести перевод 10% личного состава в состав стрелкового батальона для участия в боевых действиях, освобождение в 2022 году Вооруженными силами РФ около 20% территории области, в результате чего значительная часть служивших там правоохранителей перешла на сторону РФ, а также в целом неконкурентный уровень окладов.