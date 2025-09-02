Работу заведения приостановили из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Кафе "Хинкальная №5" на юго-востоке Москвы закрыли на 60 суток из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"06.08.2025 Люблинский районный суд города Москвы, оценив все доказательства по делу об административном правонарушении, приостановил деятельность кафе "Хинкальная №5" на 60 суток", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе проверки были выявлены следующие нарушения: хранение пищевой продукция без маркировочных ярлыков и сопроводительных документов, несоблюдение последовательности технологических процессов, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений и другие нарушения.

Специалисты изъяли продукцию предприятия общим весом 60 кг и незамедлительно утилизировали.