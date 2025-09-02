По данным агентства, речь идет о двух эпизодах, датированных 7 и 13 августа 2018 года

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Следственный судья передал в департаментский уголовный суд Парижа дело в отношении актера Жерара Депардье, которого обвиняют в сексуальном насилии, якобы совершенном в 2018 году. Об этом сообщает Agence France-Presse.

По его данным, речь идет о двух эпизодах, датированных 7 и 13 августа 2018 года. По утверждению актрисы Шарлот Арну, Депардье домогался ее во время визитов к нему домой, в парижскую квартиру и совершил сексуальное насилие.

Сам Депардье в своем открытом письме на страницах газеты Le Figaro косвенно упоминал эти события, говоря о некой "женщине", которая приходила к нему домой "легким шагом" и заявляла о желании петь вместе с ним. И хотя между ними "не было ни принуждения, ни насилия, ни протеста", после отказа она начала заявлять, что ее изнасиловали.

Точная дата судебных слушаний по этому делу еще не известна. Следует отметить, что в прошлом актриса уже пыталась привлечь Депардье к ответственности, однако суд первой инстанции отклонил иск, не найдя подтверждения обвинениям.

В мае этого года парижский суд признал Депардье виновным по делу о домогательствах в отношении двух работниц киноиндустрии во время съемок картины "Зеленые ставни" (Les Volets verts, 2022). Актера приговорили к восьми месяцам лишения свободы условно. Также суд постановил занести актера в базу данных о людях, совершивших преступления на сексуальной почве, и распорядился на два года лишить его права участвовать в выборах.

Актер не присутствовал на оглашении вердикта, поскольку в тот момент, по информации СМИ, был занят на съемках фильма Фанни Ардан, которые проходили в Португалии. Его адвокат Жереми Ассу сообщил о намерении оспорить вердикт в Апелляционном суде.