ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Антитеррористическая комиссия Свердловской области опубликовала видео группового побега двух осужденных за приготовление к террористическому акту из СИЗО №1 Екатеринбурга.

"1 сентября 2025 года двое осужденных за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту) совершили групповой побег из СИЗО-1 г. Екатеринбурга (ч. 2 ст. 313 УК России). В настоящее время указанные лица объявлены в федеральный розыск", - подписано опубликованное видео в Telegram-канале комиссии.

На видео видно, как двое молодых людей пробегают по тротуару по одной из улиц города.

Отмечается, что молодые люди - 24-летние Иван Корюков из Кировграда и Александр Черепанов из Нижних Серег - могут быть одеты в одежду темных цветов и прикрывать лицо кепкой. Информацию о местонахождении разыскиваемых просят сообщать на телефон доверия УФСБ России по региону, в ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Свердловской области или в полицию.