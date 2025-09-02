Суммарный оборот сферы по итогам 2024 года превысил 255 млрд рублей

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Программа "Сделано в Москве" стала одним из ключевых инструментов продвижения столичных производителей, сообщила заммэра города Наталья Сергунина.

"Продвижение столичных производителей в России и за рубежом - важное направление нашей работы. Один из ключевых инструментов - программа "Сделано в Москве". Каждый пятый ее резидент относится к модной индустрии. В онлайн-шоуруме проекта представлено 15 тыс. предметов одежды, обуви, аксессуаров и украшений, это больше 40% от общего количества товаров", - цитирует Сергунину пресс-служба столичного департамента культуры.

Отмечается, что суммарный оборот модной индустрии столицы за пять лет вырос в 1,5 раза, превысив 255 млрд рублей по итогам 2024 года.

Кроме того, бренды размещают свою продукцию на полках пяти фирменных офлайн-магазинов, участвуют в городских событиях и крупных профильных мероприятиях. Сейчас в рамках проекта "Лето в Москве" открыты арт-павильоны программы "Сделано в Москве", в двух из них - на Кузнецком Мосту и Болотной площади - можно собрать модные образы.

Предпринимателям доступны и другие инструменты для развития своего бизнеса. Например, можно получить грант на патентование продукции в России и за рубежом, провести пилотное тестирование новых материалов на городских площадках, взять льготный кредит, подобрать помещение для производства, возместить затраты на оборудование и обучение сотрудников. Московский экспортный центр регулярно организует выезды на международные выставки и форумы. География экспорта модных брендов столицы охватывает перспективные рынки таких стран, как Китай, Индия, Малайзия и Объединенные Арабские Эмираты.

Кроме того, сегодня в столице завершается пятая Московская неделя моды. Масштабное отраслевое событие объединяет деловую программу с участием международных экспертов, показы коллекций, открытый маркет для горожан и туристов, шоурум, где проходят бизнес-переговоры. За четыре предыдущих сезона участники Московской недели моды договорились о заключении контрактов на общую сумму 660 млн руб.

ТАСС - генеральное информационное агентство Московской недели моды.