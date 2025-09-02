Также мэр столицы заверил, что особое внимание будет уделено созданию пешеходных тротуаров

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Концепцию благоустройства территории около строящейся станции "Народное ополчение" Рублево-Архангельской линии метрополитена утвердили в Москве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Утвердили концепцию благоустройства территории около будущей станции "Народное ополчение" Рублево-Архангельской линии. В первую очередь работы коснутся прилегающей улично-дорожной сети, чтобы пассажиры могли быстрее и удобнее добираться до метро на наземном городском транспорте", - написал мэр.

Также он заверил, что особое внимание будет уделено созданию пешеходных тротуаров. Они появятся вдоль улицы Демьяна Бедного и проспекта Маршала Жукова. Новые тротуары будут вести и к жилым домам, там сделают освещение и установят скамейки. Кроме того, вдоль улицы Демьяна Бедного оборудуют велодорожки.

"Станция метро "Народное ополчение" Рублево-Архангельской ветки строится в районе Хорошево-Мневники. У нее будет два подземных вестибюля с выходами на улицу Демьяна Бедного и проспект Маршала Жукова и пересадка на одноименную станцию БКЛ. На станции появится цифровая навигация, которая объединяет привычные сервисы и современные технологии: контент можно обновить за минуту, динамичные элементы делают информацию удобнее и нагляднее, а сенсорные стелы подстраиваются под каждого пассажира", - добавил Собянин.