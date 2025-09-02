Специалисты проверили работу терминалов, уровень антитеррористической защищенности, способность обслуживать повышенный пассажиропоток

МОСКВА, 2 сентября./ТАСС/. Ространснадзор осуществил комплексную проверку ключевых транспортных объектов Владивостока в преддверии Восточного экономического форума, об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

"Заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Фонарев совместно с начальником МТУ Ространснадзора по ДФО Александром Ермолаевым осуществили комплексную проверку ключевых транспортных объектов города в преддверии Х Восточного экономического форума", - сказано в сообщении.

Владимир Фонарев в ходе инспекции международного аэропорта Владивосток, морского и железнодорожного вокзалов, а также ключевых автомобильных развязок оценил готовность транспортной инфраструктуры к форуму.

Проверка затронула работу терминалов, уровень антитеррористической защищенности, способность обслуживать повышенный пассажиропоток, готовность подразделений безопасности к пресечению актов незаконного вмешательства и эффективность межведомственного взаимодействия.

"По результатам проведенной проверки можно констатировать, что все службы функционируют в штатном режиме, проведена необходимая подготовка персонала и технических средств. Мы продолжим мониторинг ситуации в течение всего периода проведения ВЭФ для оперативного решения любых возникающих вопросов", - отметил замруководителя Ространснадзора, слова которого приводятся в сообщении.