Минобрнауки объявило конкурс для вузовских команд "Атомный синтез"

Участвовать в соревновании могут коллективы вузов, реализующих программы по направлениям, связанным с атомной промышленностью

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ объявило о приеме заявок на конкурс для вузовских команд под названием "Атомный синтез". Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Открыта регистрация участников конкурса "Атомный синтез". Конкурс станет ярким завершающим этапом масштабной "Университетской программы", посвященной 80-летию атомной промышленности. Цель конкурса - популяризация достижений атомной отрасли и повышение престижа инженерных и научных профессий", - говорится в сообщении.

Участвовать в конкурсе могут команды вузов, реализующих программы по направлениям, связанным с атомной промышленностью. Студентам, преподавателям и сотрудникам предстоит разработать и представить свои программы мероприятий.

Заявки принимаются до 21 ноября 2025 года, с условиями можно ознакомиться в телеграм-канале Минобрнауки. Победителей ожидает награждение в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике и воспитательной деятельности, а также участие в научно-образовательной программе "Атомдискавери" в 2026 году.

В Минобрнауки напомнили, что о запуске университетской программы к 80-летию атомной отрасли, которая объединила более 109 вузов, в феврале 2025 года объявили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. "За это время студенты и преподаватели стали участниками сотен мероприятий: от научных лекций до отраслевых хакатонов", - отмечает министерство.