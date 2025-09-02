Согласно прогнозу на 3 сентября, температура воздуха в течение дня будет достигать 25-27 градусов тепла

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Погода в день начала Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке будет в основном ясной, с небольшой облачностью и температурой воздуха до плюс 27 градусов. Об этом сообщается на специализированном сайте Приморского гидрометцентра, передающем актуальные данные и прогнозы погоды на площадках проведения ВЭФ.

Согласно опубликованному прогнозу на 3 сентября, температура воздуха в течение дня будет достигать 25-27 градусов тепла. При этом в течение дня ожидается небольшая облачность. Осадков синоптики не прогнозируют. Как передает корреспондент ТАСС, сейчас во Владивостоке ясно.

Сайт с прогнозами погоды и фактической метеоситуацией на площадках ВЭФ начал работу накануне. На ресурсе размещены и будут актуализироваться прогнозы погоды для нескольких точек Владивостока, где пройдет ВЭФ, включая остров Русский, центр города, пролив Босфор Восточный и город Артем, где расположен аэропорт.

Х Восточный экономический форум будет проходить в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной его темой стала "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланировано более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.