МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Агентство ТАСС обеспечит всестороннюю информационную поддержку и станет активным участником юбилейного X Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке с 3 по 6 сентября.

"На сайте агентства открыт специальный раздел, в котором аккумулируются все связанные с ВЭФ новости. О самых важных событиях форума ТАСС расскажет также на своих новостных лентах и в фоторепортажах", - сообщили в управлении общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС.

Стенд ТАСС

На площадке ВЭФ откроется стенд агентства, главная тема его оформления в этом году - 80-летие Победы. Посетители увидят архивные фотографии ТАСС о событиях советско-японской войны - от стремительного разгрома Квантунской армии до парада войск Красной армии в Харбине. В экспозицию также вошел исторический кадр с борта линкора "Миссури", где 2 сентября 1945 года был подписан Акт о капитуляции Японии, официально завершивший Вторую мировую войну.

На стенде в дни форума будет работать студия для записи интервью с ключевыми ньюсмейкерами ВЭФ - руководителями федеральных органов власти, главами регионов, представителями крупнейших российских и зарубежных компаний.

Участие в событиях форума

4 сентября генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов выступит на панельной дискуссии журнала "Международная жизнь" МИД России на тему "Азия - ворота мира: роль азиатского континента в глобальном медиапространстве". Участники обсудят ключевые направления в развитии медиаландшафта региона, роль России и Азии в глобальном инфополе, вопросы сотрудничества СМИ, а также перспективы формирования безопасного информационного пространства Евразии.

5 сентября Кондрашов станет спикером сессии "Арктика: информационная политика". Участники поднимут вопросы формирования устойчивого общественного интереса к региону, обсудят меры, которые помогут сделать его точкой притяжения для молодежи и закрепить образ Арктической зоны как неотъемлемой части национальной идентичности.

Организация деловой программы

Управление конференций ТАСС совместно с пресс-центром агентства выступит организатором и модератором деловой программы двух ключевых площадок ВЭФ.

Первой станет мультимедийная экспозиция Минвостокразвития и Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики. В течение четырех дней участники и гости форума будут встречаться на площадке с губернаторами дальневосточных регионов и руководителями крупнейших предприятий ДФО, а также участвовать в розыгрыше туристических туров в дальневосточные регионы. Кроме того, в рамках деловой программы пройдут торжественные церемонии подписания соглашений о сотрудничестве, включая международные, презентации новых медиапроектов, посвященных Дальнему Востоку, и демонстрация инвестиционных возможностей регионов ДФО.

Второй площадкой станет павильон "Спорт России" и телестудия Министерства спорта РФ и Олимпийского комитета РФ. Здесь пройдут мероприятия, отражающие ключевые направления развития физической культуры и спорта в стране, современные вызовы и приоритеты государственной политики, а также лучшие отраслевые практики регионов ДФО. В событиях примут участие руководство Минспорта России и Олимпийского комитета, главы регионов, руководители спортивных федераций, выдающиеся российские и зарубежные спортсмены, представители бизнеса и спортивного сообщества.

О форуме

Х Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Главная тема юбилейного ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума состоится порядка 90 тематических сессий, разделенных на семь блоков.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.