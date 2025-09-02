На ярмарке ожидается участие более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов РФ, а также из других стран

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) открывается на ВДНХ в Павильоне 57 в 38-й раз и продолжит свою работу до 7 сентября. В рамках ММКЯ в третий раз состоится Московская международная детская книжная ярмарка.

На ярмарке ожидается участие более 300 издателей и книгораспространителей из различных регионов России, а также других стран: Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и КНДР.

Почетным гостем ММКЯ-2025 станет Республика Индия. На индийском стенде пройдет свыше 50 мероприятий, посвященных современным технологиям, искусственному интеллекту и культурному многообразию страны, включая йогу и аюрведу. Участвовать в них будут более 70 спикеров из Индии и России. Кроме того, в рамках ярмарки подведут итоги и дадут старт крупным премиям и конкурсам в сфере литературы. Присоединиться к событиям ММКЯ можно будет в онлайн-формате через социальную сеть "ВКонтакте".

Художественная литература и нон-фикшн

Гостей ожидает паблик-ток "Жил и придумывал", где писатели Павел Басинский, Дмитрий Воденников и Александр Ливергант обсудят новый подход к биографиям. На ярмарке также пройдет встреча с Евгением Водолазкиным, приуроченная к выходу фильма "Авиатор", и презентация переиздания романа "Санькя" Захара Прилепина. Авторы молодежной прозы Ася Лавринович, Эллин Ти, Алекс Хилл и Софи Баунт обсудят книги о первой любви, а Лия Арден представит финал цикла о Маре и Мороке. Маргарита Симоньян представит свой новый роман "В начале было слово - в конце будет цифра", а декан экономического факультета МГУ Александр Аузан выступит с лекцией "Экономика всего. Институты новой эпохи", о новых формах взаимодействия людей и организаций. К 130-летию Сергея Есенина пройдет презентация сборника "Есенин навсегда". Его произведения прочтут актеры Московского Губернского театра.

Юбилей победы в Великой Отечественной войне

Для посетителей и участников ярмарки представят культурные мероприятия для популяризации чтения и укрепления культурно-исторической памяти, включая презентации проектов, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, таких как "Летопись Победы", "Парад Победы 1945", "Путь подвига. Москва - Минск" и другие.

Гостей ждет презентация книги историка Александра Мясникова "10 000 фактов о Великой Отечественной войне", в которой каждый день войны представлен как дневниковая запись, а также будет представлено исследование "Победа вне стенограмм" историка Константина Залесского, посвященное капитуляции германских и союзных войск и Параду Победы в 1945 году.

Издательство "Красная Звезда" представит документальные проекты "Мы никогда не забудем" и "Чтобы путь к победе стал короче", публикуя ранее засекреченные документы. Дом русского зарубежья выпустит "Книгу памяти" с именами русских участников сопротивления во Франции и Югославии во время ВОВ, а на встрече "Страницы Победы: Ленинка в 1941-1945 годах" покажут архивные документы и воспоминания сотрудников библиотеки. Также состоится презентация книги "История СВО в шевронах".

Перспективы книжной отрасли

Гостей ожидает порядка 20 мероприятий с участием экспертов книжного рынка России. Ключевым событием станет конференция "Книжный рынок России", где обсудят состояние и перспективы отрасли, тенденции книгораспространения, развитие рынка электронных и аудиокниг, а также меры против "пиратства".

В ходе мероприятий на площадке "Книгабайт. Будущее книги" специалисты и авторы обсудят современные цифровые форматы и технологии, а также попытаются представить возможные сценарии развития книгопечатания в эпоху искусственного интеллекта. Кроме того, будет представлен список номинантов премии "Электронная буква - 2025".

Другие площадки

Департамент культуры Москвы представит стенд "Библиотеки Москвы". Здесь будут работать лекторий и зона обслуживания, где гости смогут оформить читательский билет, взять книги и узнать о сервисах библиотек. Запланировано 44 лекции на темы чтения и 80-летия Победы и творчества писателей-юбиляров 2025 года. Также пройдут интерактивы: "Бессмертные голоса литературы" и литературный квиз "Что? Где? Когда?", посвященные юбилярам.

Также под эгидой Российской государственной библиотеки для молодежи традиционно будет представлен сектор молодежной литературы и комиксов. Посетители смогут узнать о трендах интересов молодежи и ознакомиться с новинками книжного рынка.

Московская международная детская книжная ярмарка

В 2025 году в третий раз состоится Московская международная детская книжная ярмарка (ММДКЯ). Куратором ее программы выступает Российская государственная детская библиотека. На площадке пройдут презентации, лекции, конкурсы, мастер-классы, дискуссии о литературе для подростков, а также встречи с издателями, психологами и педагогами.

Среди участников ММДКЯ - Дмитрий Емец, Екатерина Ишимцева, Виктория Ледерман, Игорь Носов, Александр Цыпкин, Игорь Шидловский и Юлия Школьник.

В рамках детской ярмарки 4 сентября состоится "День Союзмультпарка" - маленьких гостей ждут активити-игры и творческие мастер-классы с героями легендарных мультфильмов киностудии "Союзмультфильм".

