ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Посетители "Улицы Дальнего Востока" в павильоне республики Бурятия смогут отправить открытку в любую точку мира с печатью на бурятском языке, передает корреспондент ТАСС.

"Мы будем работать до 11 сентября. Все эти открытки я увезу в Бурятию, чтобы штамп был бурятский. Около 3 тысяч открыток заготовлено. В любую точку мира можете отправить", - рассказала главный почтмейстер Бурятии Галина Турнаева.

Она встречает гостей в национальном костюме. Посетителям предлагаются открытки с видами Дальнего Востока. После подписи отправителем на нее ставятся печати на бурятском языке с пожеланиями благополучия, долголетия и процветания.

Благоустроенная парковая зона кампуса Дальневосточного федерального университета включает лесной массив приморской тайги, здесь расположены пруды с дикими утками и живописный водопад. Главной достопримечательностью парка служит Университетская набережная протяженностью 1,2 м вдоль бухты Аякс, на которой размещены павильоны всех регионов ДФО - выставка "Улица Дальнего Востока".

