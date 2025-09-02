26 октября 2023 года вступил в силу закон "О гражданстве РФ", которым введен новый для законодательства институт прекращения гражданства

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Решение о прекращении российского гражданства за полгода принято в отношении более 790 бывших иностранцев. Это следует из материалов МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

"В отношении 791 лица приняты решения о прекращении гражданства РФ", - говорится в материалах.

26 октября 2023 года вступил в силу закон "О гражданстве РФ", которым введен новый для законодательства институт прекращения гражданства России. Согласно ч. 1 ст. 24 данного закона приобретенное гражданство РФ может быть прекращено за совершение преступлений по 64-м статьям Уголовного кодекса, среди них распространение фейков о ВС РФ и дискредитация российской армии, диверсии, призывы к введению санкций и развязыванию агрессивной войны, дезертирство, уклонение от прохождения военной службы и исполнения ее обязанностей, а также обязанностей, предусмотренных законом об иноагентах, шпионаж, госизмена, разглашение гостайны.

Перечень преступлений также пополнили некоторые статьи против половой неприкосновенности, о подделке денег или ценных бумаг, действия, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия, бандитизме, организации преступного сообщества и занятии высшего положения в преступной иерархии. Лишать приобретенного гражданства будут и за участие в нежелательной иностранной или международной неправительственной организации.

В МВД ранее сообщали, что ведомство проводит проверку по установлению всех натурализованных граждан, совершивших преступления после приобретения российского гражданства, с целью рассмотрения вопроса о его прекращении.