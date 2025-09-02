До конца 2025 года, в частности, завершатся ремонтные работы во врачебной амбулатории села Амгуэма, сообщил руководитель департамента здравоохранения округа Павел Фадеев

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Пять медучреждений на Чукотке, в том числе и в самых удаленных населенных пунктах округа, будут капитально отремонтированы до 2030 года в рамках профильного нацпроекта. Об этом ТАСС в преддверии сессии "Медицинский туризм в Россию: путешествие к здоровью" Восточного экономического форума сообщил руководитель департамента здравоохранения округа Павел Фадеев.

"За последние два года в рамках национального проекта здравоохранения выполнено строительство модульной участковой больницы в селе Рыткучи и в селе Омолон. Проведен капитальный ремонт в Участковых больницах села Усть-Белая, села Ваеги. До конца 2025 года завершатся ремонтные работы во врачебной амбулатории села Амгуэма. Также в рамках федеральной программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" на 2026-2030 годы запланированы пять капитальных ремонтов учреждений здравоохранения Чукотского автономного округа", - рассказал Фадеев.

По его словам, к 2030 году планируется реконструировать лечебный корпус Чаунской районной больницы, построить третий корпус Иультинской районной больницы и Провиденскую районную больницу. Все объекты внесены в новый национальный проект "Продолжительная активная жизнь".

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

