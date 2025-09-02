В течение первых трех лет работы медицинским работникам производятся ежегодные выплаты

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Порядка 20 врачей планируется привлечь на Чукотку до конца 2025 года в рамках программы "Земский доктор". Еще 18 прилетевших специалистов уже приступили к работе, сообщил ТАСС руководитель департамента здравоохранения округа Павел Фадеев в преддверии сессии "Медицинский туризм в Россию: путешествие к здоровью" Восточного экономического форума.

"Для привлечения и закрепления в округе медицинских работников реализуется целый комплекс стимулирующих мер. В первую очередь это федеральная программа "Земский доктор" и "Земский фельдшер". В 2024 году по данной программе нам удалось привлечь 17 специалистов. В 2025 году мы привлекли в округ 18 врачей и 40 средних медицинских работников. До конца 2025 года планируем привлечь еще 20 врачей", - рассказал Фадеев.

По его словам, медицинские работники приезжают как в окружной центр, Чукотскую окружную больницу, так и в районные центры, где им предоставляется жилье или компенсация за съем квартиры. Также с начала 2025 года в регионе начали действовать новые меры поддержки для медицинских работников: увеличен размер единовременной компенсационной выплаты на 1 млн рублей врачам и среднему медперсоналу на 500 тыс. рублей - в дополнение к федеральным выплатам.

Также в течение первых трех лет работы медицинским работникам производятся ежегодные выплаты. Для врачей они составляют 300 000 рублей, для среднего медицинского персонала - 150 000 рублей.

Х Восточный экономический форум проходит этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.