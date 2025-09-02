Также в меню чипсы из ламинарии, закуска из папоротника и уха по-приморски с морской капустой

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Чебуреки с крабом и соусом из черемши предлагают гостям в ресторанном павильоне на "Улице Дальнего Востока", открытие которой планируется на Восточном экономическом форуме, передает корреспондент ТАСС.

Также в меню чипсы из ламинарии, закуска из папоротника, уха по-приморски с морской капустой и дальневосточная солянка. Кроме этого, посетители могут попробовать приморский плов, чипсы из филе приморской камбалы и выпить чукотского лимонада с брусникой и чая с сосновыми шишками.

Дом Росрыболовства на ВЭФ предлагает гостям дальневосточный борщ и плов, а также сахалинские гребешки и камчатского краба. "Сет дальневосточный", включающий уху с трех видов рыб, блины с красной икрой, запеченного гребешка и морепродукты в сливочном соусе, обойдется гостям в 7 тыс. рублей.

