Площадь в Пекине готова к параду в честь 80-летия победы в войне с фашизмом

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Центральная площадь Тяньаньмэнь в столице КНР готова к празднованию масштабного парада по случаю 80-й годовщины победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и мировой антифашистской войне, на котором будет присутствовать президент России Владимир Путин. Организаторы доставили журналистов, освещающих это событие, к месту предстоящего военного шествия примерно в 05:30 утра по пекинскому времени (00:30 мск) - за три с половиной часа до начала мероприятия.

Как убедился корреспондент ТАСС, на всех перекрестках вдоль главного пекинского проспекта Чанъаньцзе, который прилегает к площади с севера, выставлены полицейские кордоны, либо группами дежурят сотрудники правоохранительных органов. Все представители СМИ дважды прошли проверку на предмет безопасности: не позволено проносить зонты, все профессиональное оборудование в обязательном порядке должно пройти предварительную регистрацию, в противном случае оно изымается на хранение. То же касается зарядных устройств - их емкость не может превосходить установленную норму - 16 тыс. мА-ч.

Прямо перед Запретным городом установлена огромная платформа с сиденьями для зрителей, которая, по предварительной оценке, может вместить несколько тысяч человек. Еще задолго до начала шествия зазвучала музыка - военный оркестр исполнил государственный гимн Китая, ряд традиционных и новых произведений, которые затем все повторно услышат в ходе парада.

Среди зрителей - представители всех районов Пекина, гости города, прибывшие из других регионов КНР, а также иностранцы, включая граждан России, Белоруссии, Казахстана, целого ряда других стран - от Азиатско-Тихоокеанского региона до Европы, Америки и Африки.

3 сентября в Пекине проходит масштабный парад, на котором будут присутствовать председатель КНР Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин, лидер КНДР Ким Чен Ын, главы государств и правительств еще 24 стран. Церемония продлится 70 минут, на ней НОАК представит традиционные виды войск и новые рода вооруженных сил - 45 расчетов, передовые ракетные технологии, танки, авиацию и беспилотные системы национального производства.

Китайские власти проводят масштабные шествия войск на центральной пекинской площади Тяньаньмэнь с 1949 года, когда была образована КНР - тогда на мероприятие прибыла делегация советской общественности во главе с генеральным секретарем Союза писателей СССР Александром Фадеевым (1901-1956). Владимир Путин вместе с Си Цзиньпином присутствовал на параде победы в Пекине в 2015 году, когда в нем участвовали российские военнослужащие - почетный караул 154-го отдельного Преображенского комендантского полка Западного военного округа. Предыдущий раз такой парад с участием порядка 15 тыс. человек состоялся 1 октября 2019 года в честь 70-й годовщины основания народной республики.