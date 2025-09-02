Для этого украинские военнослужащие свозили в интернат в оккупированном населенном пункте Курской области гражданское население всего приграничного района, сообщил Илья Белокрылов

КУРСК, 3 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины свозили в интернат в оккупированной Судже Курской области гражданское население всего приграничного района, чтобы убрать свидетелей своих преступлений. Об этом ТАСС сообщил мирный житель приграничья Илья Белокрылов, который во время украинской оккупации оказался в интернате и пережил атаку ВСУ на здание.

Позже Белокрылов был вывезен из Курской области в Сумскую, где пробыл в украинском плену еще полгода. В рамках последнего обмена между РФ и Украиной он был возвращен на родину.

"Специально свозили со всего [Суджанского] района мирное население в интернат. Думаете, спасали они (ВСУ - прим. ТАСС) [мирных жителей], рискуя собой? Ребенку ясно, что мы - живые свидетели", - рассказал собеседник агентства.

Ранее Белокрылов рассказал ТАСС, что украинская сторона вывезла 120 жителей курского приграничья на территорию Сумской области после удара ВСУ по зданию интерната в Судже.

Суджа оказалась под оккупацией ВСУ в августе 2024 года. В марте 2025 года населенный пункт был освобожден. В Судже располагался интернат - здание стало убежищем для мирного населения.

1 февраля ВСУ нанесли ракетный удар по интернату в городе Суджа. Российские средства противовоздушной обороны зафиксировали пуск ракет из Сумской области. Украинская сторона не оглашала число погибших и раненых в результате атаки. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении командира 19-й отдельной ракетной бригады Вооруженных сил Украины Ростислава Карпуши по статье о теракте. По данным следователей, он приказал своим подчиненным нанести ракетный удар по интернату.