Цена птицы может достигать $250 тыс., сообщил руководитель питомника хищных птиц Peregrinus falcon Петр Волков

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Аукционная стоимость самых дорогих охотничьих соколов может достигать $250 тыс. в Арабских Эмиратах, сообщил руководитель питомника хищных птиц Peregrinus falcon Петр Волков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Цена птицы зависит от качества ее и желания покупателя купить конкретную птицу. От $1 до $10 тыс. такие птицы стоят. Некоторые любят вот таких птиц, некоторые - практически белых, некоторые - черных. Самая дорогая птица считается, это белый кречет. <...> Аукционные цены в Арабских Эмиратах до $250 тыс.", - рассказал Волков.

По его словам, больше всего такими птицами интересуются покупатели из стран Персидского залива, где очень уважают соколиную охоту. Вот уже три года российские питомники представляют на форуме своих птиц, и за это время к ним все чаще стали обращаться за покупкой. Как отметил глава питомника, важно удовлетворять этот спрос разведенными птицами, чтобы сохранить дикую популяцию.

"Важно их сохранять, потому что, если дать возможность их вылавливать, они просто кончатся. Они воспроизводятся один раз в год, в гнезде до четырех птенцов. <...> В течение пяти лет они кончатся в местах досягаемости человека. Глубоко в тундре они еще где-то останутся, но там, куда даже на вертолете или снегоходе уже не доберешься", - отметил он.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.