С ними можно ознакомиться на стенде Минвостокразвития России

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Запахи Дальнего Востока представлены на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, с ними можно ознакомиться на стенде Минвостокразвития России, передает корреспондент ТАСС.

Каждый желающий может ознакомиться с ароматом, открыв крышки пяти небольших деревянных ящиков. Посетителям представили ароматы моря и дальневосточных лесов, чтобы почувствовать единение с природой.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

