Вдов участников СВО могут освободить от оценки доходов при получении госпомощи

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением освободить вдов и вдовцов участников специальной военной операции (СВО) от оценки среднедушевого дохода семьи при предоставлении госпомощи на основании социального контракта. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

В письме говорится о необходимости совершенствования механизма предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта для семей участников специальной военной операции.

"ЛДПР обратилась в Министерство труда и соцзащиты РФ с предложением установить для вдов и вдовцов участников СВО особый порядок предоставления социального контракта, а именно - без учета среднедушевого дохода семьи. Они должны быть избавлены от бюрократических проволочек и гарантированно получать государственную помощь, независимо от материального положения семьи", - сказал ТАСС Слуцкий.

По словам парламентария, для женщин, потерявших мужей на СВО, это не только личная трагедия, но и начало новой, сложной жизни - без поддержки, заботы и любви близкого человека. "Им несказанно тяжело от выпавшей вдовьей доли. Мы должны сделать все, чтобы облегчить их страдания, предоставить вдовам и вдовцам всевозможные льготы, позаботиться о быте и достатке", - подчеркнул лидер ЛДПР.

Кроме того, в письме Слуцкий отметил социальную значимость инициативы. Он также предложил рассмотреть возможность запуска пилотного проекта по внедрению усовершенствованного механизма соцконтракта в Липецкой области.