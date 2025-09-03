Вице-премьер отметил, что "следующее наращивание будет все сложнее и сложнее"

ПЕКИН, 3 сентября. /ТАСС/. Количество туристических поездок по России каждый год растет примерно на 10% после того, как был преодолен пандемийный спад. Об этом вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил в интервью ТАСС в рамках визита президента РФ Владимира Путина в Пекин.

"После того, как мы преодолели пандемийный спад, который был из-за ограничений, мы, восстановив поток, обеспечиваем ежегодный рост не менее чем на 10%. Это непросто - выдерживать такой ритм, но это нужно делать, - подчеркнул он. - По этому году мы прогнозируем, что около 100 млн поездок будет. Следующее наращивание будет все сложнее и сложнее".

Чернышенко напомнил, что президент поручил к 2030 году увеличить число турпоездок по России до 140 млн в год, а также в два раза нарастить вклад туризма в ВВП. "Цель, которую поставил президент, требует от нас мобилизации", - заметил вице-премьер.

В 2021 году по России было совершено 66,5 млн турпоездок - на 40% больше, чем в 2020-м. В 2022 году - 73,1 млн, в 2023-м - 83,6 млн, в 2024-м - 90 млн.