Участникам ВЭФ предлагают сделать прививку от гриппа на стенде Роспотребнадзора

За прохождение вакцинации посетители могут получить стикеры и наклейки

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Гости Восточного экономического форума могут сделать прививку от гриппа на стенде Роспотребнадзора, передает корреспондент ТАСС.

"Мы находимся на стенде Роспотребнадзора. Здесь у нас кабинет вакцинопрофилактики, и любой желающий может сделать прививку от гриппа. Вакцина у нас "Квадривалент" четырехвалетная", - рассказал ТАСС представитель ведомства.

За прохождение вакцинации посетители могут получить стикеры и наклейки с надписью "Я привит от гриппа".

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.